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Irapuato, Gto.- La gobernadora informó que estableció comunicación con la familia del minero guanajuatense atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, en Sinaloa, y con las autoridades de aquella entidad para garantizar el hallazgo de la persona.

Explicó que se está trabajando de manera muy coordinada y pidiendo información a las autoridades que llevan a cabo las .

“De hecho hemos estado generando vinculación con las autoridades de allá, lamentablemente pues han sido complejas las labores de rescate”.

El pasado 24 de marzo, cuatro trabajadores se quedaron dentro de la mina Santa Fe, por el colapso de una estructura, entre ellos se identificó a Abraham Aguilera, originario de Guanajuato.

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Desconocen causa de muerte de migrante bajo custodia del ICE

La gobernadora señaló que también se brinda apoyo a la familia del migrante guanajuatense José Guadalupe Ramos, de 25 años, quien murió estando en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en California.

García Muñoz Ledo dijo que se está apoyando en todo a la familia del migrante que perdió la vida en las instalaciones del ICE en Estados Unidos, y con el consulado.

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Dijo que a través de la vía diplomática se ha cuestionado con insistencia cuál es la causa de fallecimiento, “no tenemos mayor información".

Dijo que por medio de la dan acompañamiento a la familia del migrante, originario de Silao, Guanajuato.

Ese acompañamiento es tanto en los gastos que se originan como “en su exigencia de justicia".

La mandataria adelantó que de ser necesario solicitarán una cita con la embajada americana.

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