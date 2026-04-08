Chilpancingo. - Pobladores de la comunidad Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande, bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y retuvieron a ocho marinos porque, supuestamente, golpearon a dos jóvenes.

Alrededor de la 1 de la tarde, unos 80 pobladores de Arroyo Seco comenzaron con el bloqueo de la carretera. Primero atravesaron vehículos para impedir el paso total de la vía, luego de manera intermitente abrieron un carril.

Esta carretera es la única vía que comunica a Acapulco con Zihuatanejo.

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El bloqueo, según los testimonios de pobladores, lo provocó la agresión de un grupo de marinos contra dos jóvenes. El relato dice que los dos jóvenes estaban buscando varas para cortar mangos, cuando llegaron los marinos y les exigieron entregarles sus teléfonos celulares, pero uno de ellos, que según los pobladores está diagnosticado con autismo, se puso nervioso y no pudo entregarles el aparato.

En respuesta, los marinos comenzaron a golpearlo y al otro joven que lo acompañaba.

Los pobladores exigieron la presencia de mandos de la Marina para que paguen los gastos médicos por los golpes que los marinos les dieron a los jóvenes.

Denunciaron que uno de los jóvenes presenta golpes severos en la cabeza, por lo que indicaron que requiere estudios más específicos para descartar o detectar daños. Sin embargo, señalaron que las familias de los dos jóvenes son de escasos recursos económicos.

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