Juchitán, Oax. – El director general del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), Emilio Montero Pérez, y el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, se deslindaron de tener vínculos con grupos delincuenciales como se mencionó en una publicación.

“Con respecto a los señalamientos expresados en contra de mi persona y del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, vinculándonos con personas que cometieron delitos en la población de La Venta, niego rotundamente tales afirmaciones, por dolosas e infundadas”, señaló Montero Pérez.

“En las últimas horas ha circulado una publicación replicada por páginas sin sustento periodístico y perfiles falsos, en la que se busca vincular mi nombre y el de mi compañero Emilio Montero Pérez con hechos delictivos. Hay que decirlo con firmeza, no se trata de información, sino de una narrativa fabricada con intención política”, expresó el edil juchiteco, Sánchez Altamirano.

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La publicación referida, precisa que las personas detenidas por el asesinato de una familia de La Venta, mencionaron mantener vínculos y recibir protección del edil y del titular del IEEPO “lo que constituye una absoluta falsedad”, dijo Montero Pérez, quien añadió que “dicha publicación tiene indudables tintes políticos y que ha sido hecha por encargo.”

Por su parte, el alcalde juchiteco destacó que “Juchitán merece respeto. Merece información responsable, no versiones construidas para dividir ni para generar incertidumbre. A nuestro pueblo, que hoy enfrenta momentos difíciles, mi respeto absoluto y solidaridad con cada familia”.

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El pasado 26 de marzo, fue ejecutada con disparos de arma de fuego una familia en La Venta. Por esos hechos, elementos de la Fiscalía de Oaxaca aprehendieron a Johan, Berzaín y Alfonso, a quienes se les decomisó diversas armas.

Tanto Emilio Montero como Miguel Sánchez, destacaron y valoraron las tareas de investigación y aprehensiones que se han dado en Juchitán y en el Istmo, para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

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JACL/cr