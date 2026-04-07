Juchitán, Oax. – Productores de mango del Istmo de Tehuantepec, informaron que hasta el momento suman 89 lotes con larvas que no podrán ser exportados al mercado norteamericano, al ser rechazados en las empacadoras.

Además de la preocupación, los mangueros están molestos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria (SENASICA), porque desde hace varios días suspendió la publicación de los reportes de huertos con mangos larvados.

Sin ese reporte, es como si estuviéramos trabajando a ciegas, porque no sabemos dónde debemos acentuar la campaña de combate contra la mosca de la fruta. Sin ese reporte, no sabemos cuáles son los huertos contaminados, señalaron.

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Desde fines del mes de marzo pasado, la página web donde SENASICA publicaba los reportes de lotes “castigados” y nombres de propietarios de los huertos, quedó inhabilitada. No sabemos si tienen miedo de que la gente sepa en qué huertos están saliendo mangos con gusanos.

Incluso en esos informes semanales de SENASICA se revelaban los nombres de los Profesionales Fitosanitarios Aprobados (PFA), que disponen de las tarjetas o cédulas con los que autorizan los cortes de mango en huertos que muchas veces no son revisados antes que llegue al empaque.

Los mangueros están preocupados porque están aumentando los lotes larvados y temen que se alcance la cifra de 158 lotes con larvas registrados en el año 2023, como consecuencia de la falta de acciones contra la mosca de la fruta y por la corrupción en la dispersión de tarjetas.

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CLJA/cr