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Washington. El presidente de , , afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC emitida este domingo que los cubanos "morirían" por defender a la isla de una eventual invasión de Estados Unidos.

"Si eso sucede, habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque, como dice nuestro : 'Morir por la patria es vivir'", declaró al programa 'Meet The Press'.

"Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para que lance una agresión militar contra Cuba, ni para que lleve a cabo una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente", dijo Díaz-Canel en la entrevista.

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NBC emitió este domingo la entrevista completa, la primera del presidente cubano con una cadena estadounidense, aunque el pasado jueves ya publicó un avance de la conversación, grabada en La Habana mediante un traductor, en la que Díaz-Canel descartaba dimitir pese a las presiones de la Administración de .

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró el mandatario, quien se mostró molesto por la pregunta de la entrevistadora, Kristen Welker, y le replicó si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.

Al mismo tiempo, reiteró su disposición para “el diálogo respetuoso” con . "Como amantes de la paz y la justicia social, la vida y la alegría, los cubanos estamos siempre dispuestos para el diálogo respetuoso y listos para defender la sagrada independencia y ”, puntualizó el mandatario en sus redes sociales, al hablar sobre los puntos tratados en la entrevista.

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Tras la captura en enero de en Venezuela, Trump impuso un bloqueo energético a Cuba, agravando la crisis energética y social que vive la isla desde hace años.

El líder estadounidense declaró el mes pasado que tiene planes para "una toma amistosa o no" de Cuba y su secretario de Estado, , dijo que el sistema económico del país cubano está fallido.

No obstante, ambos países anunciaron negociaciones para resolver su conflicto y en marzo Washington permitió que un petrolero llegara a la isla para aliviar la escasez energética.

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