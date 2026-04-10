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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó dimitir bajo presión de Washington y pidió un diálogo entre iguales, en entrevista con NBC News. Añadió que “tenemos un Estado libre y soberano (...) gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de EU”.
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