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Después del partido amistoso de la contra su similar de Portugal en la reinauguración del estadio Banorte, se viralizó en redes sociales un video en el que tres comentaristas de futbol de la cadena portuguesa Sport TV realizan gestos y burlas durante el Himno Nacional Mexicano.

Los comentaristas André Pinheiro, Vitor Sá y Luis-Franco Bastos fueron quienes se reían y tarareaban la canción de ‘La Cucaracha’ mientras se entonaba el Himno Mexicano.

Sport TV, había anunciado que estos tres comentaristas serían parte de una transmisión alternativa para ofrecer una transmisión de "manera desenfadada e irreverente, con humor y pasión". Sin embargo, su "humor" estuvo fuera de lugar.

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A través de un comunicado, Sport TV se disculpó.

“Los comentaristas y todas las partes involucradas en la transmisión alternativa desean, por este medio, lamentar lo sucedido, siendo conscientes de que el momento no fue afortunado y entendiendo que pudo haber sido interpretado como irrespetuoso. Es importante reiterar que, en ningún momento, hubo intención de ofender al pueblo mexicano ni a sus símbolos. Lamentamos sinceramente lo ocurrido y reiteramos nuestro respeto por todas las culturas y tradiciones”, expresó Sport TV.

El comunicado de Sport TV y sus disculpas a México
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