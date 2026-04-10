La inflación en Estados Unidos registró un fuerte salto el mes pasado, a 3.3% anual, debido al incremento de los precios de la gasolina por la guerra en Irán, según datos oficiales divulgados este viernes.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) había registrado un incremento de 2.4% en los 12 meses terminados en febrero.

Entre febrero y marzo los precios de la gasolina se dispararon 21.2%, un aumento semejante no se había observado desde 1967, subraya el servicio estadístico estadounidense (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos aumentó al 2.6% en 12 meses frente al +2.5% de un mes antes.

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Los mercados esperaban cifras de este tipo, según el consenso publicado por MarketWatch.

La guerra en Medio Oriente estalló el 28 de febrero con bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán. Teherán respondió, en particular, bloqueando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo.

Aunque es el primer productor mundial de petróleo, Estados Unidos no ha sido inmune a la disparada de los precios de la energía y los valores en las gasolineras subieron rápidamente.

El gobierno del presidente Trump, elegido en particular con la promesa de mejorar el poder adquisitivo, asegura que las perturbaciones económicas en el país serán temporales.

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