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Washington. Representantes de y del iniciaron en Washington, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, , negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en su vecino del norte, que comenzaron tras la guerra con .

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chiita Hezbolá, aliado de Teherán.

Al iniciar el encuentro, Rubio calificó la reunión de "oportunidad histórica" y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego sino "una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá" en la región, de la que, según dijo, han sido víctimas tanto los israelíes como los libaneses.

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"Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Además de Rubio, Leiter y Hamadeh, también participan el consejero del Departamento de Estado, Mike Needham; el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz; y el embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa.

Las conversaciones tienen lugar tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, donde más de 2 mil personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas a causa de los ataques e incursiones israelíes desde el pasado 2 de marzo.

El grupo chiita ha lanzado decenas de cohetes y misiles contra Israel, provocando decenas de víctimas.

Pese al alto el fuego acordado la semana pasada entre Estados Unidos, Israel e Irán, el primer ministro israelí, , se ha negado a incluir al Líbano en ese pacto, y las hostilidades prosiguen.

Beirut, por su parte, se ha desmarcado de las negociaciones que la Administración de y la República Islámica mantienen para poner fin al conflicto, con el objetivo de preservar una posición independiente.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el lunes las conversaciones "sin sentido" con Israel y consideró que un cambio de estrategia como este requiere un previo consenso interno entre libaneses.

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Las negociaciones podrían verse abocadas al fracaso debido a las profundas discrepancias entre ambas delegaciones.

El gobierno libanés aboga por un alto el fuego inmediato que abra la puerta a un diálogo más amplio sobre seguridad fronteriza, pero Israel descarta una pausa en las hostilidades y exige el desarme total de Hezbolá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo a la prensa que estas negociaciones se celebran debido a "las acciones temerarias de Hezbolá".

"Israel está en guerra con Hezbolá, no con el Líbano, por lo que no hay razón para que los dos países vecinos no dialoguen", agregó.

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