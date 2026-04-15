Trump lo vuelve a hacer: postea imagen con Jesús creada con IA; "a la izquierda radical no le gustará", dice

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió hacer: subió en su cuenta de Truth Social una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) con contenido religioso.
La foto fue publicada originalmente por una página de X llamada "Irish for Trump" (Irlandés con Trump), junto con este texto: "Nunca he sido un hombre muy religioso... pero, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños saliendo a la luz... ¿no parece que Dios podría estar jugando su carta de Trump?".
Trump publicó una captura de pantalla del tuit en su cuenta de Truth Social con el comentario: "Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece muy bonito!!! Presidente DJT". En la imagen se ve a Jesús abrazando a Trump.
Lee también: Trump arremete de nuevo contra el papa León XIV; "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42 mil inocentes?", dice
Tachan a Trump de "blasfemo"
Apenas el domingo, Trump desató un escándalo por publicar otra imagen de IA donde él se mostraba como Jesucristo, curando a un enfermo.
El mandatario alegó que no pretendía mostrarse como Jesús, sino que pensó que estaba representando a un médico. Alegó que la túnica blanca con otra roja encima aludían a la Cruz Roja.
Sin embargo, la publicación fue ampliamente criticada y Trump fue tachado incluso de "blasfemo". Finalmente, Trump la borró.
El escándalo se sumó al que provocó el presidente estadounidense por sus críticas al papa León XIV, a quien llamó "débil" en política exterior, luego de que el Pontífice condenara la guerra en Irán.
"No le tengo miedo", dice el papa León XIV
Incluso la base conservadora de Trump criticó tanto la imagen como el enfrentamiento con León XIV, quien respondió que "no le tengo miedo" a la administración Trump y que seguirá abogando "por la paz". "Bienaventurados los constructores de paz", afirmó el Pontífice.
Trump se ha negado a disculparse por lo que dijo de León XIV y la noche del martes volvió a arremeter en su contra.
"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?" , escribió Trump en Truth Social.
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mcc
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