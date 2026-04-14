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El presidente de Estados Unidos,, volvió a criticar al la noche de este martes y reclamó que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?" , escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Medio Oriente, cerró el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO".

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El Pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".

En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el Pontífice aseguró que no tenía "miedo" de la administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.

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