Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó de la derrota electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al subrayar que no eran sus elecciones, aunque elogió a su aliado, al que definió como su "amigo" y destacó por su política migratoria.

"Era amigo mío. No fue mi elección, pero era mi amigo, un buen hombre. Hizo un gran trabajo en materia de inmigración. No permitió que la gente arruinara su país, como ocurrió en Italia", afirmó en una entrevista con el diario italiano Il Corriere della Sera.

Tras 16 años en el poder, Orbán, el principal aliado europeo de Trump y del presidente ruso, Vladimir Putin, fue derrotado el domingo en las urnas por el conservador Péter Magyar, quien se espera forme un gobierno más europeísta y desbloquee en Bruselas la ayuda a Ucrania.

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La Casa Blanca se había involucrado directamente en las elecciones húngaras y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viajó la semana pasada a Budapest para participar en un mitin de Orbán en el que pidió el voto para el líder ultranacionalista húngaro.

Trump arremete contra Giorgia Meloni

En la misma entrevista de este martes, Trump pareció romper su afinidad con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por su rechazo a la guerra de Irán.

"No puedo imaginarlo. Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, me equivoqué", expresó Trump.

Después de que Meloni considerara "inaceptables" los recientes ataques de Trump al papa León XIV, el republicano replicó: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear".

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