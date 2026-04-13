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Washington. El presidente de Estados Unidos, , aseguró este lunes que no se disculpará con el por las declaraciones en las que le acusa de ser "débil con el crimen" porque el Pontífice dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas a la en Irán.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la sobre si se disculparía.

Lejos de calmar sus ataques al Papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que "él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas".

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Trump arremetió el domingo contra el , quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene "miedo a la ".

"Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

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Además de la tensión con el Papa, Trump generó polémica por publicar en sus redes, y luego borrar, una imagen en la que aparecía representado como y que había generado un fuerte rechazo de representantes católicos afines hasta ahora al presidente.

"Pensé que era yo, como médico", justificó Trump a los medios después de haber eliminado la imagen de las redes sociales.

Lejos de reconocer el error, contra los medios de comunicación y y señaló que "solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así".

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"Yo hago que la gente mejore", agregó.

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