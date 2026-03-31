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Nueva Delhi.- El dalái lama se alineó con el al secundar el llamamiento al desarme global lanzado por el pontífice durante la misa del Domingo de Ramos, en un mensaje de unidad entre dos de los líderes religiosos más populares del planeta frente a las guerras en Ucrania e Irán, que ha impactado en todo .

"La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia solo engendra más violencia y nunca constituye una base duradera para la paz", afirmó Tenzin Gyatso, el XIV dalái lama, en un mensaje desde su exilio en la India.

El líder espiritual tibetano, de 90 años, apeló a la compasión y la autodisciplina como valores transversales a todos los credos, una base ética que considera indispensable para desactivar los conflictos en Ucrania y Medio Oriente mediante el diálogo.

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"Apoyo de todo corazón el poderoso llamamiento a la paz realizado por el Santo Padre (…) Su llamado a deponer las armas y renunciar a la violencia resonó profundamente en mí, pues aborda la esencia misma de lo que enseñan todas las grandes religiones", añadió.

En su mensaje, el Nobel de la Paz insistió en el diálogo y la diplomacia para lograr una paz duradera, e instó a una solución diplomática y basada en el diálogo entre "hermanos y hermanas".

Desde que se refugió en Dharamsala (1989) en 1959 tras el fallido levantamiento contra la ocupación china, el líder de 90 años ha hecho de estos pronunciamientos una constante en su trayectoria de diplomacia moral.

Con este respaldo al pontífice, el dalái lama se suma a un frente común de líderes religiosos, como el gran imán de Al-Azhar o el patriarca ecuménico Bartolomé, quienes han intensificado su presión moral sobre la comunidad internacional desde el inicio de las hostilidades para detener la escalada bélica.

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