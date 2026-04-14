Más Información

Gobierno recorta el gasto para inyectar subsidios a gasolinas

Gobierno recorta el gasto para inyectar subsidios a gasolinas

Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana

Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana

Homicidios bajan 41% en 18 meses: SESNSP; marzo de 2026 reporta menor incidencia en 11 años

Homicidios bajan 41% en 18 meses: SESNSP; marzo de 2026 reporta menor incidencia en 11 años

Pemex activa operativo de limpieza por residuos de aceite en Poza Rica; fuertes lluvias provocan derrame

Pemex activa operativo de limpieza por residuos de aceite en Poza Rica; fuertes lluvias provocan derrame

Inician entrevistas a 100 aspirantes al Consejo General del INE; participantes descartan “cargada” en el proceso

Inician entrevistas a 100 aspirantes al Consejo General del INE; participantes descartan “cargada” en el proceso

Sheinbaum descarta alza en precio de la tortilla; "no hay ninguna razón", afirma

Sheinbaum descarta alza en precio de la tortilla; "no hay ninguna razón", afirma

FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava más

FMI sube pronóstico de crecimiento de México en 2026 y 2027; ve leve mejoría si la situación en Medio Oriente no se agrava más

México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex

México enfrenta nuevo revés en tribunales de Canadá; deberá pagar 270 mdd a inversionistas de Oro Negro por disputa con Pemex

Él es Rafael Zaga Tawil; era el último eslabón en la trama de fraudes al Infonavit

Él es Rafael Zaga Tawil; era el último eslabón en la trama de fraudes al Infonavit

Anaya celebra apertura al fracking en México; critica "telarañas ideológicas" de López Obrador

Anaya celebra apertura al fracking en México; critica "telarañas ideológicas" de López Obrador

Ana Lilia Rivera arrasa en contienda de Morena

Ana Lilia Rivera arrasa en contienda de Morena

Metro de la CDMX logra acuerdos con el sindicato; servicio se normaliza este martes

Metro de la CDMX logra acuerdos con el sindicato; servicio se normaliza este martes

La Habana. El canciller de , Bruno Rodríguez, acusó de nuevo a EU de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla, a la vez que defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles en medio del impuesto por .

“El cerco energético impuesto por el gobierno de EU contra nuestro país internacionaliza el bloqueo (...) muestra que no es una cuestión bilateral; intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con”, denunció el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

Rodríguez calificó además de "contradictorias" las declaraciones hechas la víspera por el presidente de EU, , quien dijo que cree que su gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la contra Irán, cuando le preguntaron por la reciente decisión de permitir a algunos petroleros llegar a la isla.

Lee también

"(...) Pretenden crear confusión para seguir impidiendo la entrada de a territorio cubano", puntualizó el canciller cubano hoy.

Rodríguez también defendió el "pleno derecho" del país caribeño a comerciar combustible con cualquier nación, sin "condicionamientos contrarios a la internacional".

El jefe de la diplomacia cubana señaló a su vez, que "todo país tiene derecho a exportar combustible a Cuba y a desarrollar relaciones comerciales, sin la interferencia de una potencia ajena".

Lee también

Luego de permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llevara a Cuba a finales de marzo 100 mil toneladas de crudo, el Gobierno de Trump anunció que analizaría cada envío de "caso por caso".

Tras el arribo de este buque, anunció el envío de otro tanquero a la isla y datos recientes indican que ese petrolero podría ser el ruso Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de Cuba, según adelantó EFE.

"Por su perfil, tiene una alta probabilidad de que su destino sea Cuba", aseguró al ser interrogado al respecto por EFE el experto cubano Jorge Piñón, investigador del Instituto de la Energía de la Universidad de .

Lee también

El Universal, con número de identificación IMO 9384306 y sanciones de y la Unión Europea, también pertenece a la naviera rusa Sovcomflot, como el Kolodkin.

La isla caribeña vive desde 2024 una grave , profundizada desde el enero pasado con el asedio petrolero impuesto por Washington.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?