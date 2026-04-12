César Montes anota por tercer partido consecutivo; rescata el empate para el Lokomotiv de Moscú

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Por tercer partido consecutivo, anotó un gol en el balompié ruso. El futbolista mexicano rescató el empate (1-1) para el Lokomotiv de Moscú, durante el duelo ante el Dynamo Majachkalá, aferrándose a la posibilidad de adueñarse del liderato en la Liga Premier de Rusia.

Pese a que el Dynamo Majachkalá abrió el marcador porque el tunecino Hazem Mastouri (63') cobró la pena máxima, César Montes (87') evitó la victoria de la escuadra rival. El defensor aprovechó una mala salida del guardameta David Volk para evitar que el Lokomotiv de Moscú cayera.

Esto permitió que el equipo de Montes se mantuviera en el tercer lugar de la Primera División de Rusia, solo por debajo de Zenzit y Krasnodar. De momento, el “hogar” deportivo del futbolista mexicano suma 45 puntos divididos en un saldo de 12 victorias, 9 empates y 3 derrotas.

El “CachorroMontes continúa levantando la mano para el listado final del estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, rumbo a la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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