Bogotá.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó este sábado la disposición de su país al "diálogo serio" y "sin injerencia" con Estados Unidos, al intervenir en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, que se celebra en Bogotá.

"Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos", manifestó el jefe de la diplomacia cubana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció el pasado 13 de marzo un "diálogo" con EU, tal y como Washington llevaba semanas afirmando, pero indicó que se encuentra en "fases iniciales" y que están "alejados" de cualquier acuerdo.

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Doctrina de la paz mediante la fuerza, "la nueva expresión para la dominación"

El canciller cubano señaló que su país, al igual que el resto de los pueblos de América Latina y el Caribe y África, que han enfrentado "un pasado de dominación y lucha por la dignidad y la libertad" tienen hoy "desafíos sistémicos" heredados "del colonialismo y de políticas impuestas por instituciones financieras internacionales controladas por Estados Unidos".

"Presenciamos hoy el retorno de agresivas prácticas imperialistas sin maquillaje alguno o apenas enmascaradas bajo retórica moderna. La doctrina de la paz a través de la fuerza defendida por Washington es la nueva expresión para la dominación, las intervenciones militares, las amenazas y el uso de la fuerza", dijo.

Las tensiones entre Washington y La Habana han escalado en los últimos meses a raíz del inicio del bloqueo petrolero de EU a Cuba, una medida que ha llevado al borde del colapso a la isla, que se encontraba ya en una grave crisis económica, energética y social.

"Si aunamos esfuerzos ante tamaños desafíos, podremos impedir que potencias que se autoproclaman la encarnación de una civilización única sigan imponiendo sus designios al mundo", manifestó el canciller.

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Defensa de la soberanía

Rodríguez señaló que Cuba "permanece firme en la defensa a ultranza de su soberanía", a pesar "de la escalada agresiva" de Estados Unidos que incluye "la reciente orden ejecutiva que busca imponer un cerco total a nuestros suministros de combustible bajo la premisa de que las privaciones económicas y los consecuentes daños humanos obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía e independencia".

El ministro cubano agradeció el apoyo "frente a esta injusticia" expresado en el foro por países miembros de la Celac y africanos.

"Tenemos la responsabilidad de impulsar la construcción de un orden internacional verdaderamente justo, democrático y equitativo en el que se respete inequívocamente la igualdad soberana de los Estados, el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos y la cooperación verdadera", señaló el canciller cubano.

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En el Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, participan los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi, y Burundi, Evariste Ndayishimiye, así como delegaciones de los demás países latinoamericanos y caribeños y de 19 africanos.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño.

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