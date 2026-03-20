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El presidente de , Miguel Díaz-Canel, cargó este viernes contra la "brutal" presión de Washington sobre para aislar a su país, lo que a su juicio está provocando ruptura de relaciones diplomáticas y la salida de misiones médicas de la isla de varias naciones.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en el acto de recibimiento a los centenares de políticos y activistas que conforman el Convoy Nuestra América, una iniciativa de solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo petrolero de .

"La presión de Washington es brutal sobre los Gobiernos de América Latina y el Caribe", afirmó el presidente cubano, que criticó la reciente cumbre del Escudo de las Américas en Miami, donde se reunieron líderes de derechas del continente en sintonía con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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El presidente lamentó a los políticos del hemisferio occidental que están "lamiéndole la bota a los representantes del imperio" y "subordinándose vergonzosamente a las ordenes de aislar a Cuba".

Sin citar países concretos, se refirió a las recientes decisiones de Ecuador y Costa Rica de romper en la práctica sus relaciones diplomáticas con Cuba y a la salida de las misiones médicas de países vecinos como Jamaica, Guatemala y Honduras.

En sentido contrario, destacó la solidaridad internacional con la isla y el papel especial en este sentido de México, por "el apoyo que en todo este tiempo" ha recibido Cuba de ese país, punto en el que mencionó expresamente a su presidenta, Claudia Sheinbaum.

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El presidente consideró asimismo "raro" que EE.UU., que mantiene una operación de control en toda la región del Caribe, no descubriese la lancha rápida cargada de armamento que entró a finales de febrero en aguas territoriales de la isla y que, según el Gobierno cubano, buscaba una "incursión con fines terroristas".

Díaz-Canel negó que Cuba sea una "amenaza" por EE.UU., como declaró recientemente Washington para argumentar su bloqueo petrolero contra la isla, y que patrocine el terrorismo.

Por último, agradeció a los activistas la ayuda humanitaria que han traído a la isla y, sobre todo, "el corazón de la solidaridad de los pueblos del mundo con Cuba" en el "momento más difícil" de la isla.

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El Convoy Nuestra América, impulsado por la Internacional Progresista (IP), cuenta entre sus integrantes con el líder izquierdista británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López y el exministro español Pablo Iglesias.

Como parte de este convoy ya han arribado a la isla más de 600 delegados, según el Gobierno cubano, y para el sábado está previsto que lleguen a La Habana varias embarcaciones procedentes de México.

En total se espera que los activistas traigan a la isla unas 20 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente, equipos de energía solar.

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La isla se encuentra sumida en una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha visto agravada desde enero por el bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense, una política que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional.

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gs/bmc

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