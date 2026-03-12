La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con el objetivo de promover un comunicado conjunto entre países de América Latina que haga un llamado a la paz ante el conflicto en Medio Oriente.

Explicó que la iniciativa fue planteada por el presidente colombiano como una postura regional frente a la situación internacional, particularmente por los acontecimientos relacionados con Irán.

“Ayer hablé con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina, llamando a la paz y a la solución diplomática en este momento por lo que ocurre en Irán”, señaló.

Sheinbaum indicó que México respaldó la propuesta al considerar que coincide con la política exterior histórica del país basada en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.

“Le dije que sí, que es importante. Siempre ha sido la posición de México buscar la paz”, afirmó.

La Presidenta añadió que el objetivo es impulsar esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada de tensiones y promover el diálogo internacional.

"Primero, seguir trabajando por todos los medios para que haya paz y que cesen las hostilidades, que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente”, sostuvo.

