Más Información
Preocupa a Jalisco aparición de policía creada por Lemus en narconómina de “El Mencho”; se hacen revisiones constantes, dice coordinador de seguridad
Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo
"Inquieta" al PT que en plan B de Sheinbaum se incluyan consultas en temas electorales; Morena "nos trata como si fuéramos extraños"
Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva
No me encarto ni me descarto para ser candidato a la gubernatura de Guerrero: Félix Salgado; quien manda es Morena, dice
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con el objetivo de promover un comunicado conjunto entre países de América Latina que haga un llamado a la paz ante el conflicto en Medio Oriente.
Explicó que la iniciativa fue planteada por el presidente colombiano como una postura regional frente a la situación internacional, particularmente por los acontecimientos relacionados con Irán.
“Ayer hablé con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina, llamando a la paz y a la solución diplomática en este momento por lo que ocurre en Irán”, señaló.
Lee también EN VIVO Guerra de EU e Israel contra Irán "está ganada", asegura Trump; sigue aquí cada detalle del conflicto en Medio Oriente
Sheinbaum indicó que México respaldó la propuesta al considerar que coincide con la política exterior histórica del país basada en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.
“Le dije que sí, que es importante. Siempre ha sido la posición de México buscar la paz”, afirmó.
La Presidenta añadió que el objetivo es impulsar esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada de tensiones y promover el diálogo internacional.
"Primero, seguir trabajando por todos los medios para que haya paz y que cesen las hostilidades, que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente”, sostuvo.
Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]