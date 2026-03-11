Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

La presidenta de México, , sostuvo este miércoles una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordaron diversos temas de la agenda internacional, entre ellos el conflicto en Medio Oriente y la integración latinoamericana.

De acuerdo con información difundida por el gobierno colombiano a través de sus redes sociales, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación global actual y coincidieron en la importancia de fortalecer la unión regional y la cooperación entre los países de América Latina.

Lee también

Durante el diálogo, México confirmó su participación en la próxima Cumbre Celac-África, que se realizará el 21 de marzo, encuentro orientado a impulsar la cooperación política, económica y diplomática entre ambas regiones.

El país estará representado por el canciller , quien acudirá en nombre del gobierno mexicano.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la primera mandataria expresó a su homólogo colombiano la necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo.

Lee también

"La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conversó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]