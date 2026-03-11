La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordaron diversos temas de la agenda internacional, entre ellos el conflicto en Medio Oriente y la integración latinoamericana.

De acuerdo con información difundida por el gobierno colombiano a través de sus redes sociales, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación global actual y coincidieron en la importancia de fortalecer la unión regional y la cooperación entre los países de América Latina.

Durante el diálogo, México confirmó su participación en la próxima Cumbre Celac-África, que se realizará el 21 de marzo, encuentro orientado a impulsar la cooperación política, económica y diplomática entre ambas regiones.

El país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien acudirá en nombre del gobierno mexicano.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la primera mandataria expresó a su homólogo colombiano la necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo.

