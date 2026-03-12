El conflicto armado en la región del Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz ocasionan severas afectaciones a las rutas marítimas y aéreas, dijo la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz.

Explicó que empresas de transporte aéreo y marítimo cancelaron, suspendieron o modificaron rutas por Medio Oriente, como Maersk, MSC, Celestyal Cruices, Emirates, Qatar Airways y Lufthansa, entre otros.

Dijo que “hay retrasos y desvío en rutas marítimas a nivel mundial, así como alza en tarifas y en seguros que en algunos casos superan el 1000%. También se ha impactado al transporte aéreo de mercancías”.

En el día 13 de la guerra entre Estados Unidos e Irán, Muñoz aseguró que “la situación es incierta y puede cambiar rápidamente, creando nuevas afectaciones o restricciones".

Enlistó la serie de afectaciones que hay por el cierre del estrecho de Ormuz, que es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, que ha sido cerrado, lo que ha provocado una drástica subida en los costos de transporte, sobre todo las primas de seguros marítimos en más de 1000%.

Hay disrupción en la cadena de suministro, porque varios buques fueron dañados o están varados, lo que genera retrasos y escasez de espacio en los buques. Ello provoca una reconfiguración de rutas, lo que provoca aumento en los tiempos de entrega y costos adicionales.

Dijo que Maersk suspendió el transporte marítimo de mercancías en siete países, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait, mientras que MSC suspendió rutas para mover la carga mundial hacia la región de Medio Oriente, y Celestyal Cruises canceló varios cruceros en el golfo Pérsico por la inseguridad de la región.

Por otra parte, hay impacto en el transporte aéreo global, porque “el cierre del espacio aéreo en la región ha provocado la cancelación de más de 20 mil vuelos, dejando a millones de personas varadas en aeropuertos de todo el mundo”.

Los costos de combustible subieron 72% desde el inicio de la guerra, lo que aumentó las tarifas aéreas.

Además, se desviaron rutas y aumentaron los tiempos de vuelo y costos operativos, lo que causa pérdidas en las aerolíneas que tuvieron que cancelar vuelos por la reducción de la demanda, pero también porque no pueden pasar por ciertas rutas.

Al respecto, la presidenta de la Amacarga dijo que las aerolíneas afectadas son: Emirates, que suspendió sus vuelos a varios destinos en la región, Qatar Airways, que canceló vuelos a Irán y redujo su capacidad en la región, mientras que Lufthansa desvió sus vuelos para evitar el espacio aéreo iraní.

Eva María Muñoz dijo que “la labor de los agentes de carga es de suma importancia para ayudar a importadores y exportadores del país a encontrar las mejores opciones para el movimiento de sus mercancías”, ya que se deben encontrar rutas alternas y optimizar costos.

