El conflicto en Irán está provocando pérdidas diarias cercanas a los 600 millones de dólares en el sector turístico de Medio Oriente, debido a la caída en el gasto de viajeros internacionales, informó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El organismo internacional advirtió que factores como la cancelación y desvío de vuelos, la incertidumbre entre los turistas y las dificultades en la conectividad aérea regional han comenzado a desacelerar la actividad del sector, con efectos que se extienden a distintos segmentos de la industria.

Antes del estallido del conflicto, el WTTC proyectaba que el gasto de visitantes extranjeros en la región alcanzaría los 207 mil millones de dólares durante 2026; sin embargo, señaló que cualquier alteración en la movilidad internacional impacta de forma inmediata en la economía turística.

También destacó la relevancia estratégica de Medio Oriente dentro del mapa global de los viajes, al concentrar una proporción importante tanto de llegadas internacionales como de pasajeros en tránsito, por lo que las afectaciones actuales repercuten más allá de la región y alcanzan a diversas industrias vinculadas al turismo.

Entre los efectos más visibles están las afectaciones en aeropuertos y operadores de cruceros, que dependen directamente de la estabilidad en los flujos de viajeros.

El WTTC también señaló que algunos de los principales nodos aéreos de la región, como Dubái, Abu Dhabi, Doha y Baréin, que en conjunto atienden a más de medio millón de pasajeros cada día, han tenido que enfrentar suspensiones de operaciones y ajustes logísticos derivados del deterioro de la situación, lo que ha reducido la conectividad tanto regional como internacional.

Aun con este panorama, la organización insistió en que el turismo ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para sobreponerse a escenarios adversos.

De acuerdo con estudios del propio organismo, tras crisis vinculadas a temas de seguridad, el flujo de viajeros puede normalizarse en cuestión de semanas si existen acciones oportunas para restablecer la certidumbre y garantizar condiciones adecuadas para los desplazamientos.

La presidenta y directora ejecutiva del WTTC, Gloria Guevara, señaló: “El sector de Viajes y Turismo es el más resiliente de todos. El impacto del gasto de los visitantes internacionales en todo Medio Oriente es significativo pero la historia demuestra que el sector puede recuperarse rápidamente, especialmente cuando los gobiernos apoyan a los viajeros mediante asistencia hotelera o repatriación. Nuestro análisis de crisis anteriores demuestra que los incidentes relacionados con la seguridad suelen registrar los tiempos de recuperación turística más rápidos, en algunos casos tan pronto como en dos meses, cuando los gobiernos y la industria trabajan juntos para restablecer la confianza de los viajeros. El WTTC reconoce a los gobiernos que han trabajado incansablemente en los últimos días para apoyar los esfuerzos de recuperación”.

La presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara Manzo. Foto: EFE.

“La comunicación clara, una sólida coordinación entre los sectores público y privado, y las medidas que refuercen la seguridad y la estabilidad son fundamentales para reconstruir la confianza de los viajeros y apoyar la recuperación del sector”, añadió.

El organismo, que agrupa a empresas privadas del sector turístico a nivel global, indicó que continuará dando seguimiento al desarrollo del conflicto y mantendrá el diálogo con autoridades y actores de la industria para contribuir a la protección de los viajeros y a la estabilidad de esta actividad económica.

