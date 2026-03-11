Santiago de Chile.- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ordenó construir "barreras físicas" en frontera con Bolivia para frenar la migración irregular.

"Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios" y "le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal" en la frontera con Bolivia, dijo Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante un acto en el que firmó sus primeros seis decretos, tres de ellos destinados a la migración irregular.

🇨🇱 | ÚLTIMA HORA: El presidente de Chile, José Antonio Kast, le encomienda al comandante del Ejército construir barreras físicas en la frontera para frenar el ingreso de inmigrantes ilegales. pic.twitter.com/c5vhyW83CI — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 12, 2026

En Chile actualmente hay 337 mil extranjeros que viven sin la documentación requerida, según datos oficiales.

El mandatario firmó un paquete de decretos e instrucciones que definen las prioridades de su administración.

Una de las primeras disposiciones establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo y la declaración de Zona Militar en el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia. El decreto determina la delimitación geográfica de esa área para implementar un control territorial a cargo de las Fuerzas Armadas.

Lee también Ultraderechista José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile; "las cosas van a cambiar", afirma

Aumentarán los medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el mejoramiento de vigilancia mediante drones y sensores optrónicos, y el fortalecimiento de comunicaciones en la zona fronteriza. El ámbito geográfico abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Nuevo presidente de Chile ordena auditorías en todos los ministerios

Dijo que recibió un país "en peores condiciones de lo que podía imaginar" en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de La Moneda (sede de Gobierno).

"Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado", indicó el nuevo mandatario, el primero de ultraderecha en el país desde el retorno a la democracia y el único que respaldó la continuidad del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Acompañado de la primera dama, Pía Adriasola, Kast reiteró que ha instruido a sus ministros para que auditen todos sus ministerios en busca de presuntas irregularidades.

"La autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda", añadió.

Kast promete intalar un "Gobierno de emergencia"

El mandatario ha prometido instalar un "Gobierno de emergencia" enfocado en la seguridad pública y la economía, principales prioridades de la ciudadanía, pero advirtió que "esto no solo depende del Gobierno".

"La ciudadanía, ustedes, también tienen una tremenda responsabilidad. Tenemos que aprovechar juntos esta oportunidad, y solo lo haremos si cada uno de ustedes también trabaja y cuida a Chile", expresó Kast, que sucedió al progresista Gabriel Boric.

Lee también Gabriel Boric cierra su mandato con mensaje a los chilenos; afirma que se va "con la frente en alto y las manos limpias"

Kast firma decretos tras investidura

De 60 años, el nuevo presidente fue investido en la mañana de hoy en una solemne ceremonia en el Congreso de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno del mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

Antes de su comparecencia en el balcón en la capital chilena, el presidente firmó una batería de decretos en materia de seguridad, hacienda, obras públicas y defensa, entre otros.

"No puede gobernarse solo con ideas. Tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad. El carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste", cerró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv