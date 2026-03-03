Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

A 100 días del Mundial, Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en Palacio Nacional

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Sheinbaum: tras revisión, reforma electoral podría enviarse este miércoles; había cuestiones que no eran electorales, dice

“El Mencho”, el narco que retó al Estado y al Ejército, se fue en medio de un cerco militar

Kershenobich: Trasplantes de órganos dejan de ser “heroicos”; destaca consolidación del proceso quirúrgico en el sistema de salud

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Universitarios marchan en Morelos por desaparición de Kimberly Jocelyn; fiscalía investiga cuerpo hallado

El presidente electo de , José Antonio Kast, puso fin este martes a las reuniones de transición con el gobierno saliente de Gabriel Boric tras acusarlo de no compartir información sobre un proyecto de cable submarino chino.

La iniciativa implica la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas, en una nueva ruta digital transpacífica para ampliar y diversificar la cobertura.

Actualmente, la cobertura digital de Chile depende casi totalmente de cables que pasan por Estados Unidos. El gobierno estadounidense estima que el proyecto entre China y Chile socava la seguridad regional y por ello revocó en febrero los visados de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. El gobierno chileno niega la acusación.

Boric y Kast se reunieron este martes por tercera vez en el palacio de La Moneda para coordinar las labores del traspaso de mando del próximo 11 de marzo.

La reunión se extendió por cerca de 20 minutos, pero terminó de manera abrupta luego de que Kast exigió a Boric retractarse por haber informado que había conversado con él sobre el proyecto chino, según explicó Boric a periodistas al final del encuentro.

Boric dijo que "es falso" que Kast no haya sido informado y se negó a retractarse.

Kast no confía en información que del gobierno de Boric

En una entrevista con el canal Mega el lunes pasado, el mandatario indicó que el 18 de febrero avisó al presidente electo que había recibido amenazas de Estados Unidos por la tramitación del proyecto chino.

A raíz del desacuerdo, Kast suspendió este martes una serie de reuniones de coordinación entre ministros entrantes y salientes, agregó Boric.

"En todo momento ha existido y existirá plena disposición de que el traspaso (de mando) sea absolutamente transparente e impecable", aseguró el mandatario.

Tras salir de La Moneda este martes, Kast dijo que no confía en la información que le entrega el gobierno y que por ende ha finalizado el proceso de traspaso de mando que llevaban en conjunto.

El gobierno de Boric asegura que la sanción estadounidense a los tres funcionarios chilenos es inédita y envió una nota de protesta en respuesta.

De acuerdo a las autoridades locales, el proyecto de cable submarino chino está todavía en etapa de evaluación.

