El gobierno de Chile expresó su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres funcionarios por supuestamente "socavar la seguridad regional" y convocó al embajador estadounidense en el país sudamericano, Brandon Judd, para que explique la decisión.
"El gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países.
"Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.
EU retira visas a 3 funcionarios chilenos
Este viernes, el gobierno estadounidense anunció que revoca las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos, que no identifica, por actividades que "socavaron la seguridad regional", acusación que Chile niega.
El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.
"El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno", advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
"Esperamos avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de (José Antonio) Kast", añade. *Con información de AFP
mcc
