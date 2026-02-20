Más Información

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

Corte anula aranceles de Trump y estos son los alcances; ¿Qué gravámenes quedan sin efectos?

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Detienen a 31 personas por robo de vehículos y autopartes en 9 alcaldías de la CDMX; fueron presentadas ante el MP

El gobierno de Chile expresó su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres funcionarios por supuestamente "socavar la seguridad regional" y convocó al embajador estadounidense en el país sudamericano, Brandon Judd, para que explique la decisión.

"El gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países.

"Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

EU retira visas a 3 funcionarios chilenos

Este viernes, el gobierno estadounidense anunció que revoca las visas de entrada al país a tres funcionarios chilenos, que no identifica, por actividades que "socavaron la seguridad regional", acusación que Chile niega.

El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.

"El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno", advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Esperamos avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de (José Antonio) Kast", añade. *Con información de AFP

