Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Antonio “Turco” Mohamed explota contra David Faitelson tras levantar el título de la Liga MX con Toluca

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vuelca camión en Apodaca, Nuevo León; hay ocho muertos y 58 lesionados

Jara: el estado está en “etapa estelar”

Santiago. El presidente de Chile, , y el presidente electo, , se reunieron este lunes en el palacio de gobierno para empezar su transición entre ambos Gobiernos que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá el poder.

Kast, que ganó las elecciones con un 58.1% por un amplio margen de más de 16 puntos a la izquierdista , acudió a La Moneda, en pleno centro de Santiago, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió; el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y varios de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico Jorge Quiroz.

La reunión es parte de la tradición política chilena y fue concretada el domingo, tras la victoria del ultraderechista, a través de una llamada telefónica en la que Boric felicitó a quien será su sucesor, quien expresó su deseo de que “sea una transición muy ordenada y respetuosa”.

Boric, por su parte, en su discurso tras los comicios en la sede del Gobierno, en el que felicitó públicamente al ganador, se comprometió con su antiguo (le ganó en las presidenciales de 2021) a liderar un traspaso de poder “fácil y ordenado”.

Por parte del Gobierno progresista, además del presidente, acudirán a la reunión algunos de los ministros más destacados de su comité político, su núcleo duro, como su portavoz, Camila Vallejo; el ministro de Interior, Álvaro Elizalde; el de Hacienda, Nicolás Grau; y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Kast, que se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años, se impuso en las 16 regiones del país y consiguió la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

El exdiputado ultracatólico, de 59 años, recalcó en su primer discurso como que los “hitos” de su administración serán la seguridad, la y el progreso económico, principales preocupaciones de la ciudadanía y puntos clave en los que enfocó su campaña.

La gran incógnita es el tipo de gobierno que formará Kast y si el líder del Partido Republicano se dejará llevar por sus huestes más radicales o buscará acercarse a la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos para crear consensos en un Parlamento sin mayorías.

