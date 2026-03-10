Más Información

Diputados avalan terna para elegir titular de la ASF; Colmenares queda fuera

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Suspenden apertura a juicio para Diego Rivera, ligado al CJNG; exalcalde de Tequila es acusado de extorsionar en la entidad

"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia

Cierran temporalmente Embajada de México en Irán; operará de forma remota desde Azerbaiyán

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

El presidente brasileño, , canceló el viaje que tenía previsto a Chile para participar el miércoles en la investidura de como nuevo presidente chileno, y será representado por su canciller, Mauro Vieira, informaron este martes a EFE fuentes oficiales.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos para la cancelación de última hora, pero la decisión fue confirmada un día después de que el senador derechista Flávio Bolsonaro, considerado el principal rival de Lula en las elecciones de octubre, anunciara su viaje a para asistir a la investidura.

Pese a sus divergencias ideológicas, Lula y Kast tuvieron una reunión bilateral de una hora el pasado 28 de enero en Ciudad de , en una cita al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en la que coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

El líder progresista brasileño dijo en la época que tendría una relación pragmática con el dirigente chileno y que trabajaría por mejorar las relaciones entre ambos países.

La Presidencia brasileña anunció el 3 de marzo pasado que Lula acudiría a la ceremonia de investidura de Kast y que tendría una nueva reunión con el dirigente chileno, pero ya en su condición de presidente en ejercicio.

Esa posición contrastó con la que Lula ha tenido frente al presidente argentino, el también ultraderechista Javier Milei, con el que ha mantenido distancia y evitado reuniones bilaterales.

Por su parte, el primogénito de , anunciado por el expresidente como su sucesor y candidato a las presidenciales de octubre por la ultraderecha, ha afirmado que, en caso de vencer las elecciones, dará prioridad al acercamiento con los líderes afines como Milei y Kast.

Tras el anuncio de de que también participaría en la ceremonia de investidura en Chile, la Presidencia brasileña se abstuvo de divulgar la agenda de Lula para este martes, para cuando se esperaba que iniciara el viaje al país andino.

No obstante, al comienzo de la tarde finalmente la divulgó y no incluye el viaje a Santiago.

La cancelación del viaje sorprendió a parte de la delegación presidencial brasileña, que ya estaba en Chile preparando la visita.

