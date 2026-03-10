Estados Unidos propuso otra ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania la próxima semana para intentar poner fin a cuatro años de guerra, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Es una propuesta estadounidense, pero para ser honesto, veremos qué sucede en Medio Oriente", dijo Zelensky a los periodistas refiriéndose a la guerra desatada hace 11 días por ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Zelensky añadió que el encuentro "podría ser en Suiza o Turquía". Según Kiev, el presidente ucraniano habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se ofreció a acoger las conversaciones.

mcc