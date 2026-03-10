Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Diputados avalan terna para elegir titular de la ASF; Colmenares queda fuera

"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

SIP reporta uno de los "peores" años para la libertad de prensa en las Américas; ve en México "inefectividad de mecanismos de protección"

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos

Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

Estados Unidos propuso otra ronda de negociaciones entre la próxima semana para intentar poner fin a cuatro años de guerra, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Es una propuesta estadounidense, pero para ser honesto, veremos qué sucede en Medio Oriente", dijo Zelensky a los periodistas refiriéndose a la guerra desatada hace 11 días por ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Zelensky añadió que el encuentro "podría ser en Suiza o Turquía". Según Kiev, el presidente ucraniano habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se ofreció a acoger las conversaciones.

