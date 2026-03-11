Más Información

Tres décadas después de su muerte, la familia de regresará a los tribunales para defender el control de la imagen de la cantante.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Suzette Quintanilla, hermana de la artista, acaba de demandar a la empresa de moda Shein por, presuntamente, vender ropa con el rostro de Selena sin autorización.

Según los documentos judiciales, la empresa ha usado la imagen de la intérprete prendas de ropa y otros accesorios de su sitio web sin haber solicitado permiso a Q-Productions, la empresa familiar y dueña de los drechos del nombre e imagen de la fallecida cantante.

En el expediente, al que tuvo acceso el medio, se asegura que en agosto pasado, la compañía envió una carta de cese y desistimiento para exigir que se retiraran los productos del mercado; sin embargo, ignoraron la solicitud y continuaron vendiendo su mercancía.

La demanda no solo pretende que se detenga la comercialización de la ropa y accesorios, también reclama todas las ganancias que Shein ha obtenido de la imagen de Quintanilla, además de otros daños.

Selena Quintanilla fue una de las figuras más influyentes de la música latina de los años noventa. La cantante murió en 1995, a los 23 años, tras recibir un disparo de Yolanda Saldívar, amiga cercaba y gerente de sus boutiques de ropa.

Hasta el momento, Shein no ha respondido públicamente a la demanda en su contra.

