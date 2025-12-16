Más Información

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

A unos días de que se confirmara la muerte de , padre de , Chris Perez utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida al que fuera su suegro.

En su publicación, el guitarrista, y viudo de la intérprete de “Amor prohibido”, lamentó la partida de Abraham a quien recordó como una figura firme, protectora cuya presencia representaba respaldo y seguridad.

“Este hombre de aquí… No había mejor sensación que saber que él me respaldaba. Poderoso, decidido, una fuerza de la naturaleza. Un original y la definición del amor duro cuando hacía falta, pero también era todo amor, cuidado y protección”, escribió.

Lee también

El patriarca de la familia falleció el pasado 13 de diciembre a los 86 años, y a pesar de que la relación con Chris no inició de la mejor manera, el músico reconoció que con el tiempo no solo pudieron entenderse; sino que se convirtieron en grandes amigos.

“Cuando yo vivía el momento, con todas mis inseguridades, no me daba cuenta de lo especial que eso era, y me esforcé por ganarme su respeto. Te extrañaré siempre", agregó.

Junto al texto, Perez publicó una fotografía en la que aparece al lado del padre de Selena, y que causó varias reacciones entre sus seguidores:

"Ya está con tu estrella", "Definitivamente Chris forma parte de la familia Quintanilla", "Eres un gran hombre. Te mando luz y amor para tu familia", "Hermosa publicación y qué lindas palabras", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

La relación entre Chris y la familia Quintanilla comenzó a finales de los 80, cuando se integró al grupo Selena y Los Dinos y posteriormente inició un romance con la cantante.

En aquel entonces, Abraham se opuso al romance entre la cantante y el guitarrista. Sin embargo, en 1992 la pareja se casó en secreto. Tiempo después, Abraham se disculpó, aceptó el matrimonio y permitió el regreso de Chris al grupo, integrándolo oficialmente a la familia.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta para Ángela Aguilar Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Indirecta para Ángela Aguilar? Violinista de Nodal comparte mensaje en medio de la polémica

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva". Foto: Martha Higareda / IG

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva"

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”. AP

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'. Foto: AFP

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'

[Publicidad]