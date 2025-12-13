Abraham Quintanilla, el papá de la fallecida cantante, soñaba con reencontrarse con su hija y volver a verla "viva" en el más allá, así lo platicó en una entrevista hace un año, en la que también habló de lo que pensaba sobre la posible liberación de la asesina de su hija, Yolanda Saldívar.

Abraham Quintanilla y su hija Selena tuvieron una relación en la que se combinó amor paternal y ambición profesional, él la llamaba "mi niña" públicamente, pero la trataba como estrella en giras exhaustivas desde niña.

Fue él quien descubrió el talento se su hija Selena y quien la encaminó en el sendero de lo artístico, algo que ella reconoció al admitir que no es que soñara ser cantante, sino que su papá fue lo suficientemente visionario para colocarla en ese camino.

Uno de los momentos más tensos entre padre e hija ocurrió en 1990, cuando Selena inició una relación secreta con Chris Pérez, guitarrista de la banda; Abraham lo despidió al descubrirlo, lo veía como una amenaza; Selena y Pérez se casaron en 1992 a escondidas, después se dio una reconciliación.

El papá de Selena quería volver a ver "viva a su hija"

El padre de la cantante, quien fue un hombre reservado y que no otorgaba muchas entrevistas, accedió a platicar con Despierta América hace un año en el Museo de Selena, ubicado en Corpus Christi, la ciudad natal de la cantante, el lugar se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes del sur de Texas.

Ahí, Abraham Quintanilla confesó que no sabía qué pensar sobre la posible libertad de Yolanda Saldívar, sólo sabía que era una cuestión de las leyes de Texas, él sólo sabía que Saldívar fue condenada a cadena perpetua, y que pasados los 30 años de prisión, ella podía pedir su libertad.

Abraham Quintanilla siempre veneró a su hija, la cantante Selena Quintanilla, asesinada en 1995.

Sobre ello, el padre de la intérprete únicamente sabía que diferentes emociones pasaban por su mente; el estar apegado diariamente a la Biblia se convirtió en su secreto para enfrentar la realidad de la muerte de su hija.

Él y su esposa tenían la esperanza de que cuando murieran, se reencontrarían con ella, según lo que marca la Biblia.

"Yo y mi esposa tenemos una esperanza de ver a Selena otra vez; verla una vez más viva en un nuevo sistema, un nuevo gobierno que viene, ese reino de Cristo, el tiempo donde las personas que han muerto van a ser traídas a la vida, eso es lo que la vida dice y eso lo creo yo y mi esposa", expresó.

Aunque a Abraham Quintanilla no le gustaba pensar en "el hubiera", dijo en aquella oportunidad que si su hija siguiera viva, tal vez sería una gran estrella, aunque como quería tener hijos, tal vez estaría dedicada a ser mamá.

Quintanilla dijo estar contento de estar vivo, de estar con su esposa Marcella Samora, con quien llevaba 60 años de unión, trabajar un rato en el Museo de Selena y platicar con la gente.

Eso sí, tanto él como su esposa tenían un pensamiento recurrente: Selena, su hija.

"Yo y mi esposa siempre pensamos en mi hija Selena, siempre, eso nunca va a terminar en la mente de nosotros", confesó.

