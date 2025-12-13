Más Información

Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

"ARCA", un viaje colectivo a través del teatro callejero

"ARCA", un viaje colectivo a través del teatro callejero

Llega al Museo de la Estampa el arte gráfico de indígenas

Llega al Museo de la Estampa el arte gráfico de indígenas

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

La experiencia del aprendizaje

La experiencia del aprendizaje

El Colegio Nacional se encarrera en la digitalización de su patrimonio sonoro

El Colegio Nacional se encarrera en la digitalización de su patrimonio sonoro

El actor argentino Héctor Alterio murió este sábado, 13 de diciembre, a los 96 años en Madrid, anunció su familia en un comunicado difundido por la productora de su último espectáculo, Una pequeña historia".

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio", indicó su familia en el texto publicado por Pentación Espectáculo en Facebook.

"Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", agregó.

Lee también:

¿Quién era Héctor Alterio?

El actor, que también tenía la nacionalidad española, "fue uno de los intérpretes más destacados de su generación", afirmó en su página web la Academia de Cine, de la que era miembro y que en 2004 le otorgó el Goya de Honor por su trayectoria.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", escribió en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Alterio, nacido en Buenos Aires en 1929, hizo su debut en los escenarios en 1948, y pese a que alcanzaría la fama en el cine siguió subiéndose a las tablas hasta poco antes de su fallecimiento.

Lee también:

En 1975, justo antes del inicio de la dictadura en Argentina, se exilió en España tras ser amenazado de muerte por la Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina).

Fue entonces cuando dio inicio a su enorme vínculo con el cine español, protagonizando películas como "El crimen de Cuenca" y "A un Dios desconocido", con la que consiguió el premio al mejor actor en San Sebastián, y obtuvo la nacionalidad española.

Sin embargo, nunca dejó de participar en numerosos filmes en su país natal, entre ellos "La historia oficial" (Luis Puenzo, 1985), que obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

Detectan gestos de la violinista de Nodal contra Ángela Aguilar en pleno escenario; estalla polémica Violinista de Nodal. Foto: Captura de pantalla / TikTok

Aseguran que violinista de Nodal no soporta a Ángela Aguilar; captan su reacción en pleno concierto. VIDEO

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]