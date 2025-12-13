El actor argentino Héctor Alterio murió este sábado, 13 de diciembre, a los 96 años en Madrid, anunció su familia en un comunicado difundido por la productora de su último espectáculo, Una pequeña historia".

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio", indicó su familia en el texto publicado por Pentación Espectáculo en Facebook.

"Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", agregó.

¿Quién era Héctor Alterio?

El actor, que también tenía la nacionalidad española, "fue uno de los intérpretes más destacados de su generación", afirmó en su página web la Academia de Cine, de la que era miembro y que en 2004 le otorgó el Goya de Honor por su trayectoria.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos", escribió en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Alterio, nacido en Buenos Aires en 1929, hizo su debut en los escenarios en 1948, y pese a que alcanzaría la fama en el cine siguió subiéndose a las tablas hasta poco antes de su fallecimiento.

En 1975, justo antes del inicio de la dictadura en Argentina, se exilió en España tras ser amenazado de muerte por la Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina).

Fue entonces cuando dio inicio a su enorme vínculo con el cine español, protagonizando películas como "El crimen de Cuenca" y "A un Dios desconocido", con la que consiguió el premio al mejor actor en San Sebastián, y obtuvo la nacionalidad española.

Sin embargo, nunca dejó de participar en numerosos filmes en su país natal, entre ellos "La historia oficial" (Luis Puenzo, 1985), que obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa.