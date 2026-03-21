Isla Mujeres. - Después de una convivencia por la libertad, celebrada anoche como símbolo de resistencia, la flotilla del movimiento "Nuestra América" zarpó esta mañana desde Isla Mujeres con destino a Cuba, en donde prevé la entrega de tres toneladas de ayuda humanitaria para la población.

Originalmente la salida estaba prevista para las 19 horas de ayer, pero las condiciones del clima no lo permitieron.

En lugar de ello, entre música, comida y relatos, la decena de activistas departieron con amigos en el Puerto Los Manglares para tomar energías y desearse suerte antes de embarcarse en una travesía marítima que, estiman, les llevará un promedio de tres días, dependiendo del clima.

Hoy, pasadas las 6:30 horas, retomaron preparativos, revisaron los Catamaranes y se prepararon para salir, luego de alimentarse con frutas, pan y café de la olla.

Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

Entre abrazos, nervios y alegría, Claire, Hugo, Pierre, Ayla, Ira, Alexis, Kun, Adnaan y un niño de cuatro años, zarparon a bordo del Friend Ship y del Tiger Moth, a las 9 y 9:10 horas.

Las embarcaciones, con bandera mexicana y cubana, navegaron frente a las costas de Isla Mujeres durante casi una hora y, antes de entrar a mar abierto, dos tripulantes que estaban asistiendo y acompañando a la decena de activistas, descendieron.

Adnaan Stumo, coordinador Marítimo de la flotilla, se abrazó a Alisha, una de las jóvenes que les acompañó solo un tramo y, después de un largo beso, ella bajó del Tiger Moth, junto con el activista climático, Andrés, de origen mexicano, para subir a una embarcación más pequeña, operada por Misael Fernández, presidente de la Asociación de Buzos de Isla. Mujeres.

Después de un rato los dos Catamaranes se fueron perdiendo en el horizonte, mientras Andrés y Alisha volvieron al puerto.

Esta flotilla se reunirá en aguas abiertas con el barco Grandma II que zarpó la mañana de ayer de Puerto Progreso, Yucatán, con 25 activistas, como parte de la movilización internacional “Nuestra América, convoy a Cuba”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl