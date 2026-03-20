Isla Mujeres, Q. Roo. - Una flotilla de acción humanitaria se alista a zarpar la noche de hoy desde Isla Mujeres con destino a La Habana, Cuba, cargada con víveres y medicamentos para una población que enfrenta escasez de insumos y combustible debido al conflicto político-social que mantiene a las y los habitantes en condiciones de vulnerabilidad.

La movilización forma parte de la iniciativa denominada “Nuestra América, convoy a Cuba”, un esfuerzo internacional que articula la participación de activistas, organizaciones y ciudadanía de distintos países.

En entrevista con El UNIVERSAL, Adnaan Stumo, coordinador marítimo del convoy, expuso que la travesía tiene como propósito no solo hacer llegar ayuda material, sino también visibilizar la situación en la isla y generar una respuesta de solidaridad a nivel internacional.

La salida de la flotilla ocurrirá a bordo de dos catamaranes, desde la marina Puerto Manglares, en Isla Mujeres, y, esta noche.

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La movilización forma parte de la iniciativa denominada “Nuestra América, convoy a Cuba”, un esfuerzo internacional que articula la participación de activistas, organizaciones y ciudadanía de distintos países. Foto: Adriana Varillas.

El contingente está integrado por un promedio de 10 personas, entre ellas un niño de cuatro años de edad, acompañado de su padre.

A bordo del Friend ship y el Tiger Moth, viajarán Claire, Hugo, Pierre, Ayla, Ira, Alexis, Kun, Andres, Adnaan y el niño de cuatro años.

En conjunto, transportan entre dos y tres toneladas de insumos, principalmente medicamentos y alimentos recolectados mediante donaciones.

“Somos un puente entre las familias de aquí en México y nuestras familias en Cuba”, explicó Stumo, al referirse al origen de los apoyos que provienen de distintos sectores y se han concentrado esta tarde en la marina, para ser embarcados.

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La flotilla lleva víveres y medicamentos . Foto: Adriana Varillas/ EL UNIVERSAL

"Es importante llevar cosas, pero también es importante demostrar que el gobierno estadounidense no puede bombardear un movimiento para que se callen. Tienen todo dinero, tienen todas las bombas, tienen todo el poder en el mundo y no nos pueden ahorcar", expresó.

Entre lo que llevan consigo hay desde pañales, hasta un conjunto de paneles solares con capacidad suficiente para suministrar de energía a una familia. Todo lo dejaran en la isla, incluso sus baterías de celular.

Esta acción se suma a la salida de una embarcación principal —rebautizada como Grandma II— que zarpó esta mañana desde Puerto Progreso, en Yucatán, la cual transporta aproximadamente 30 toneladas de ayuda humanitaria y de 25 a 27 activistas internacionales, entre ellos el brasileño Thiago Ávila.

Ese barco y los catamaranes que saldrán de aquí tienen como destino el puerto de La Habana Vieja, en donde se contará apoyo para desembarcar y hacer entrega de la ayuda.

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Llevan desde alimenos y pañales, hasta un conjunto de paneles solares con capacidad suficiente para suministrar de energía a una familia. Foto: Adriana Varillas/ EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el coordinador marítimo, la flotilla responde a tres objetivos: entregar ayuda directa a la población cubana, acompañar con presencia internacional una postura de rechazo al bloqueo económico hacia la isla y detonar una movilización más amplia en distintos países.

Stumo, estadounidense de 33 años, quien participó meses atrás en una acción similar con destino a Gaza, en donde fue apresado, señaló que este tipo de acciones buscan generar efectos de movilización más allá de la travesía marítima.

Sereno, se dijo consciente de que la flotilla puede ser interceptada antes de llegar a su destino, aunque dijo que la posibilidad es mínima. Añadió que poseen protocolos de seguridad.

Andrés, un joven mexicano, activista climático y Claire, una joven originaria de Francia, se asumen más nerviosos.

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Adnaan Stumo, coordinador marítimo del convoy, expuso que la travesía tiene como propósito no solo hacer llegar ayuda material, sino también visibilizar la situación en la isla. Foto: Adriana Varillas/ EL UNIVERSAL

Él, hijo de marinero, llegó al Caribe Mexicano para preparar a la flotilla y revisar mecánicamente las embarcaciones que se harán a la mar.

Dice que no se embarcará por temor a las consecuencias de arribar a la isla, pero que lo que le ha impulsado a sumarse es "el amor a la vida", y el sufrimiento de la población de Cuba, más allá de las posturas políticas.

"Da igual si crees que esto es de izquierda o de derecha... Lo importante es que gente está sufriendo y se tiene que ayudar", aseguró.

Claire, de 29 años, abordará uno de los catamaranes y llegando a Cuba, permanecerá una semana y zarpará de vuelta a Francia. Es la primera vez que participa en una acción de este tipo.

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Flotilla "Nuestra América" se alista para zarpar de Isla Mujeres con ayuda humanitaria para Cuba. Foto: Adriana Varillas.

Lo que conoce de la situación en Cuba es a través de la prensa y ve en esta flotilla la oportunidad de organizarse con amigos para ayudar.

Adnaan también llegará a la isla y después viajará a Europa para planificar su vuelta a Gaza.

Para acompañarlos previo a su salida, llegaron habitantes de Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos, quienes despegaron banderas de Palestina, para solidarizarse con su población.

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