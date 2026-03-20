Nogales, Sonora. - Rubén Vicente “N”, de 56 años, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de su madre en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Las Terrazas de Nogales, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que ya formuló imputación en contra del sujeto.

En audiencia inicial derivada de una orden de aprehensión ejecutada, el Ministerio Público formuló imputación y, tras acogerse la defensa al término constitucional para resolver la vinculación a proceso, se impuso la medida de prisión preventiva.

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De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, formulada con perspectiva de género, los hechos ocurrieron entre la tarde del 15 de marzo y la madrugada del 16 de marzo pasados.

Las indagatorias establecen que el imputado, quien contaba con antecedentes de violencia y amenazas en contra de su madre Silvia Elena “N”, de 76 años de edad, ejerció agresiones físicas directas, provocándole lesiones contusas a nivel craneal y torácico.

Como resultado de la violencia ejercida, la víctima perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y trauma torácico cerrado, quedando su cuerpo en el interior del domicilio donde ocurrieron los hechos.

La Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso de investigar con perspectiva de género y actuar con firmeza ante cualquier acto de violencia que atente contra la vida de las mujeres, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

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