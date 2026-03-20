Aguascalientes, Ags.- El diputado local de Morena Fernando Alférez Barbosa generó controversia al afirmar que “los hombres también tienen leche” en la sesión legislativa del Congreso del Estado de Aguascalientes en la que se debatía la creación de lactarios en espacios universitarios.

La expresión de Alférez generó asombro entre sus iguales y público asistente.

El polémico legislador dio su voto por la reserva del tema en discusión y lo justificó con la expresión: “A favor de la reserva porque también los hombres tienen leche”. No explicó el argumento.

La posición del legislador se viralizó en las redes sociales, con múltiples críticas de indignación y mofas.

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La sesión se transmitió en vivo desde la página del Congreso este 19 de marzo del 2026.

Hasta el momento, la fracción parlamentaria de Morena y tampoco la dirigencia del partido han emitido una expresión del sentido del dicho de Alférez Barbosa.

En la sesión, también se aprobó un punto de acuerdo en el que se declara el 25 de marzo como el “Día de la Niña y el Niño por Nacer”.

El punto de acuerdo fue impulsado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

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