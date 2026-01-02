Más Información

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

Nombran a Miguel Hernández Velázquez inspector y contralor del Ejército, Fuerza Aérea y GN; destaca en la lucha contra el narco

Sheinbaum dice que relevo en Cofepris fue decisión de Kershenobich; Víctor Hugo Borja entró en funciones el 1 de enero

Explosión de tanque de gas en puesto de comida deja 17 heridos en Puebla; entre ellos hay menores de edad

Sismo en México: Reportan daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco; operaciones aéreas no tuvieron afectaciones

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó este viernes su solidaridad con el pueblo y Gobierno de México tras el en la mañana que ha dejado al menos dos muertos.

“Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de esa nación por la pérdida de vidas humanas, los heridos y daños provocados”, apuntó en redes sociales el canciller cubano.

En su mensaje agregó que todos los “cooperantes” cubanos en la nación norteamericana “fueron contactados y ninguno presenta dificultades. “Están listos para prestar la ayuda necesaria”, agregó Rodríguez en su mensaje.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México ha registrado más de 500 réplicas, tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido durante la mañana de este viernes con epicentro en el sureño estado de Guerrero, que según las autoridades no ha dejado daños mayores.

El sismo fue reportado por la institución a las 07:58 horas (13:58 GMT) a 4 kilómetros al suroeste de la localidad de San Marcos, Guerrero y activó la alerta sísmica en varios estados del país.

La alcaldía Benito Juárez, en el sur de la capital mexicana, reportó la muerte de un hombre de 60 años, quien falleció mientras evacuaba el edificio donde residía.

