Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reportó este viernes que el ataque contra supuestas narcolanchas perpetrado por Estados Unidos, y en el que hubo ocho sobrevivientes, ocurrió cerca de las costas de Oaxaca, en México.

“Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas”, posteó Petro en X, en una publicación que acompañó con un mapa de ubicación.

“Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar. Información conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”, explicó Petro.

El mapa publicado por el mandatario colombiano señala que el ataque presuntamente ocurrió en el mar Pacífico, a 384.33 millas náuticas de Oaxaca, México.

EU ataca embarcaciones en el Pacífico

En su informe del ataque, el Comando Sur de Estados Unidos no detalló dónde se produjo el ataque, realizado el 30 de diciembre.

Señaló que fueron destruidas tres embarcaciones que, dijo, iban cargadas de droga.

"Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque", señala el mensaje, según el cual, "los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que los siguientes ataques hundieran sus respectivas embarcaciones".

La Guardia Costera de Estados Unidos se desplegó en la zona para buscar a ocho sobrevivientes.

Un día después, el Comando Sur informó de otro ataque contra dos supuestas narcolanchas, en una operación que dejó cinco personas muertas.

EU nuevamente ataca una supuesta narcolancha. (18/12/25) Foto: Captura de video

Desde el verano, el Pentágono mantiene un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur mientras Washington viene advirtiendo que su objetivo es que el presidente Nicolás Maduro y sus lugartenientes, a los que acusa de liderar un narcoestado, abandonen el poder.

Al tiempo, el gobierno de Donald Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela y anunciado que confiscará petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.

A todo esto se une el ataque, anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supondría el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte de Washington. *Con información de EFE

