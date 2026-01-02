Más Información
La celebración del inicio del 2026 se ha transformado en una fecha de luto en Suiza luego de que se registrara un grave incendio en el bar Le Constellation, una tragedia que ha dejado por lo menos 40 muertos y 119 heridos.
Ahora, nuevos videos del momento de la conflagración salen a la luz y dejan en evidencia la angustia que provocó el fuego que empezó a propagarse rápidamente al incendiarse el techo del recinto.
Jóvenes intentaron apagar el fuego
De acuerdo con medios internacionales, el incendio se originó en un bar en la estación de esquí de Crans-Montana. Al parecer, el fuego se habría generado luego de un show de cumpleaños en el que camareras sostenían luces de bengala sobre botellas de licor.
La proximidad de estas con el techo de madera habría ocasionado la chispa necesaria para que, de manera súbita, el techo de madera se incendiara con rapidez.
Asimismo, un breve video evidencia cómo el techo comienza a incendiarse mientras los jóvenes, sin dimensionar la gravedad de la situación, graban lo ocurrido; incluso, algunos siguen de pie e inmóviles mientras se propaga el incendio.
Uno de los asistentes intentó sofocar las llamas con lo que parecía ser una camisa blanca; sin embargo, el fuego siguió propagándose.
Minutos después, el panorama cambia de forma drástica: los gritos se apoderan del lugar y quienes logran reaccionar intentan escapar saltando por las ventanas.
De acuerdo con la Policía Cantonal del Valais, el siniestro ocurrió cuando el local se encontraba completamente lleno de personas que celebraban el inicio del Año Nuevo.
Identifican a 113 de los heridos por incendio en Suiza
El comandante de policía, Frédéric Gisler, confirmó que 113 de las 119 personas que resultaron heridas han sido identificadas formalmente. De las personas identificadas, afirmó que hay:
- 71 ciudadanos suizos
- 14 franceses
- 11 italianos
- Cuatro serbios
- Un bosnio
- Un belga
- Un ciudadano de Luxemburgo
- Un ciudadano polaco
- Un portugués
El jefe de la policía agregó que otras 14 personas tienen nacionalidad desconocida, pero advierte que estas cifras pueden cambiar mientras las investigaciones continúan.
Tras la lamentable tragedia, Suiza ha anunciado cinco días de luto nacional por las víctimas. Asimismo, se han levantado banderas a media asta en edificios públicos de todo el país en memoria de los fallecidos.
