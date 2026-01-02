Más Información

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor", dice Sheinbaum

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Semar trabaja en rescate de vagón descarrilado del Tren Interoceánico; 17 personas siguen hospitalizadas, dice Sheinbaum

ASF señala boquete de 28.8 mdp en obra del Tren Interoceánico

Sheinbaum anuncia que las mañaneras de enero y febrero serán en los estados; encabezará gabinetes de seguridad

Arriba avión de la Marina a Galveston para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo; SRE apoya trámites en Texas

Sismo hoy 2 de enero: se registra temblor de 4.1 grados en Puerto Peñasco, Sonora; no hay afectaciones

Crece a 63% la autocensura entre periodistas

La celebración del inicio del 2026 se ha transformado en una fecha de luto en luego de que se registrara un grave en el bar Le Constellation, una tragedia que ha dejado por lo menos 40 muertos y 119 heridos.

Ahora, nuevos videos del momento de la conflagración salen a la luz y dejan en evidencia la que provocó el fuego que empezó a propagarse rápidamente al incendiarse el techo del recinto.

Jóvenes intentaron apagar el fuego

De acuerdo con medios internacionales, el incendio se originó en un bar en la estación de esquí de Crans-Montana. Al parecer, el fuego se habría generado luego de un show de cumpleaños en el que camareras sostenían luces de bengala sobre botellas de licor.

La proximidad de estas con el techo de madera habría ocasionado la chispa necesaria para que, de manera súbita, el techo de madera se incendiara con rapidez.

Vehículos funerarios llegan cerca del bar Le Constellation, donde un incendio arrasó el local durante las celebraciones de Nochevieja en Crans-Montana, el 1 de enero de 2026. Se presume que varias docenas de personas murieron y alrededor de 100 resultaron heridas después de que un incendio arrasara un bar abarrotado en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo la policía suiza el 1 de enero de 2026. La policía, los bomberos y los rescatistas se apresuraron a la popular estación, que albergará la Copa del Mundo de Esquí a partir del 30 de enero, después de que el incendio estallara en las primeras horas del día de Año Nuevo. Foto: AFP
Vehículos funerarios llegan cerca del bar Le Constellation, donde un incendio arrasó el local durante las celebraciones de Nochevieja en Crans-Montana, el 1 de enero de 2026. Se presume que varias docenas de personas murieron y alrededor de 100 resultaron heridas después de que un incendio arrasara un bar abarrotado en la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo la policía suiza el 1 de enero de 2026. La policía, los bomberos y los rescatistas se apresuraron a la popular estación, que albergará la Copa del Mundo de Esquí a partir del 30 de enero, después de que el incendio estallara en las primeras horas del día de Año Nuevo. Foto: AFP

Asimismo, un breve video evidencia cómo el techo comienza a incendiarse mientras los jóvenes, sin dimensionar la gravedad de la situación, graban lo ocurrido; incluso, algunos siguen de pie e inmóviles mientras se propaga el incendio.

Uno de los asistentes intentó sofocar las llamas con lo que parecía ser una camisa blanca; sin embargo, el fuego siguió propagándose.

Minutos después, el panorama cambia de forma drástica: los gritos se apoderan del lugar y quienes logran reaccionar intentan escapar saltando por las ventanas.

De acuerdo con la Policía Cantonal del Valais, el siniestro ocurrió cuando el local se encontraba completamente lleno de personas que celebraban el inicio del Año Nuevo.

Identifican a 113 de los heridos por incendio en Suiza

El comandante de policía, Frédéric Gisler, confirmó que 113 de las 119 personas que resultaron heridas han sido identificadas formalmente. De las personas identificadas, afirmó que hay:

  • 71 ciudadanos suizos
  • 14 franceses
  • 11 italianos
  • Cuatro serbios
  • Un bosnio
  • Un belga
  • Un ciudadano de Luxemburgo
  • Un ciudadano polaco
  • Un portugués

El jefe de la policía agregó que otras 14 personas tienen nacionalidad desconocida, pero advierte que estas cifras pueden cambiar mientras las investigaciones continúan.

Tras la lamentable tragedia, Suiza ha anunciado cinco días de luto nacional por las víctimas. Asimismo, se han levantado banderas a media asta en edificios públicos de todo el país en memoria de los fallecidos.

