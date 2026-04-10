Ante la baja de los petroprecios en los mercados internacionales, el gobierno federal redujo el subsidio a las gasolinas y diésel que reactivó en marzo.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el porcentaje de los estímulos fiscales que estarán vigentes de la semana del 11 al 17 de abril.

Para el caso de la gasolina regular o Magna será de 26.97%, es decir, menor al 31.34% anterior.

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Con ello, los consumidores pagarán una cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1.8067 pesos por litro.

En tanto, para la Premium se determinó disminuirlo de 18.48% a 8.90% equivalente a 0.5037 pesos de subsidio.

Así a los automovilistas les tocará cubrir una parte de la cuota del gravamen.

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También al diésel se le redujo el subsidio a 80.35% desde el 81.20% previo.

Banco Base reportó que el petróleo WTI terminó la semana cotizando en 96.34 dólares por barril.

Eso representó un retroceso semanal de 13.63%, la mayor caída desde la semana que terminó el 17 de abril del 2020.

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Advirtió que no obstante el precio aún se mantiene elevado, pues con respecto al 27 de febrero acumula un avance de 43.76%.

Mientras que el petróleo Brent acabó la semana cotizando en 94.60 dólares por barril, con un descenso semanal de 13.23%, la mayor contracción desde la semana que acabó el 5 de agosto del 2022. Sin embargo, con respecto al inicio de la guerra, el Brent aún muestra un avance acumulado de 30.49%.

La institución bancaria refirió que la gasolina en Estados Unidos concluyó la semana cotizando en 3.01 dólares por galón, con una contracción semanal de 8.38%, su mayor caída desde la semana que terminó el 3 de octubre del 2025.

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Sin embargo, hizo ver que al comparar contra el 27 de febrero, la gasolina en Estados Unidos todavía suma un incremento de 31.09%.

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gs