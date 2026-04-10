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Una pipa que transportaba aproximadamente se ladeó la tarde de este viernes en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, lo que generó la movilización de y afectaciones a la circulación.

El incidente ocurrió en el cruce de Sur 122 y Las Torres, en la colonia José María Pino Suárez. De acuerdo con reportes operativos, el conductor perdió el control de la unidad al realizar una vuelta en “U”, lo que provocó que uno de los contenedores quedara inclinado sobre la vialidad.

Al sitio acudieron elementos de tránsito de la , así como personal de Protección Civil y de la Policía Bancaria e Industrial, quienes implementaron un dispositivo de seguridad en la zona y realizaron adecuaciones viales para reducir riesgos.

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Las autoridades mantuvieron acordonada el área mientras se efectuaban maniobras para estabilizar la unidad y evitar posibles derrames del combustible.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, y los trabajos para el retiro de la pipa continuaban.

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vr/cr

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