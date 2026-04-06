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Washington. El presidente de Estados Unidos, , aseguró este lunes que le gustaría "quedarse con el " de Irán, pero que los estadounidenses prefieren que la termine.

"Quedarme con el petróleo, porque está ahí para tomarlo. Lamentablemente, el pueblo estadounidense desearía vernos regresar a casa", afirmó el mandatario en los jardines de la al ser preguntado sobre qué opción elegiría ahora mismo sobre la guerra contra la república islámica.

"Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero", insistió Trump en un acto relacionado con el Lunes deque se ha celebrado horas antes de que tenga programado comparecer ante la prensa para hablar sobre la contienda, incluido el ultimátum que ha dado a y que ha extendido hasta las 20:00 hora local del martes.

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La portavoz de la Casa Blanca, , explicó en un mensaje en su cuenta de X, que debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa, el mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto de en la sala de prensa de la oficina presidencial.

Trump amenazó este domingo de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho de Ormuz antes del martes.

El mandatario dio un ultimátum para que abra el paso a los barcos en el estrecho, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de .

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"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió en su red social Truth Social Trump, que a su vez ha indicado que sería posible un acuerdo con Teherán antes del martes.

Por su parte, Irán ha transmitido a una propuesta para poner fin a la guerra que descarta un temporal y busca un fin permanente del conflicto, según informó este lunes la agencia estatal IRNA.

La propuesta fue transmitida a través de Paquistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país, que dijo haber tenido acceso al documento.

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ss

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