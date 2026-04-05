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Caracas. El presidente depuesto y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron un nuevo llamado este domingo de Semana Santa a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, en un mensaje publicado en redes sociales, tres meses después de su captura por parte de tropas estadounidenses.

"Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor", señalaron en su mensaje publicado en las cuentas de X y Telegram del mandatario derrocado.

El mensaje hace múltiples referencias bíblicas en alusión a la resurrección de Jesús en este domingo de Semana Santa.

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Maduro pidió a Jesucristo que bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo y los llene de fe, de amor y de esperanza.

El pasado 28 de marzo, Maduro y Flores llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituyó en el primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

En marzo pasado un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína.

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Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

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desa/rmlgv

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