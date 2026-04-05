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La activista y periodista cubana Yoani Sánchez, del medio 14ymedio, abordó en El Pulso de Cuba los lugares y sedes vinculados con el conglomerado militar Gaesa, al que describe como “una radiografía del poder económico en en manos de los militares”.

En su video difundido en redes sociales, señala que durante años la población cubana desconocía la existencia del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un consorcio controlado por las Fuerzas Armadas, cuya operación salió a la luz a partir de investigaciones de la prensa nacional y medios independientes.

La indagatoria también señala que Gaesa no rinde cuentas ni ofrece transparencia sobre el manejo de sus finanzas.

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¿Qué es GAESA y cuál es su relevancia en Cuba?

GAESA es una corporación formada por la unión de varias empresas filiales que operan en industrias diferentes, las cuales manejan alimentos, productos básicos, remesas, hoteles, dólares y divisas de acuerdo con la periodista Yoani Sánchez.

En un recorrido por los lugares donde se tiene detectada la presencia de GAESA, Yoani señala que esta corporración es liderada por “el clan de los Castro”; en su inicio estuvo al mando , nieto de Raúl Guillermo Rodríguez, también llamado “El Cangrejo”, quien presuntamente forma parte de la delegación cubana en las negociaciones entre Washington y La Habana.

“Gaesa es dirigida por Ania Guillermina Lastres, también proveniente del mundo militar y que coincide con Luis Alberto en su fidelidad a toda costa hacia el clan de los Castro”, mencionó la activista.

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Además indica que la Contraloría General de la República jamás ha publicado los reportes de auditoría a GAESA, ni ha mostrado informes de las finanzas de las Fuerzas Armadas.

Situación del turismo en Cuba

Durante el video muestra que en el litoral de se siguen levantando de lujo y alojamientos para visitantes extranjeros: "Uno camina por aquí a pocos metros del malecón y escucha los ruidos de la construcción", declaró Yoani.

“Evidentemente, Gaesa sigue apostando por el turismo mientras La Habana se cae a pedazos, las calles sin asfalto, la basura acumulándose en las esquinas y los inmuebles de los cubanos cayéndose a pedazos”, señaló la periodista.

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Además, la empresa está relacionada con un mercado ubicado en la calle 3.ª y 70 en La Habana donde no exhibe precios, hay poca variedad de mercancías, existen diferencias sociales, puesto que es una forma de recaudar divisas en la población cubana.

“La existencia de este tipo de en dólares ha sido justificada oficialmente con el argumento de que permite ingresar dólares constantes y sonantes a las arcas del Estado para después invertirlos en sectores como la salud pública”, señala la periodista.

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ss/rmlgv

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