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Por medio de , la activista y periodista cubana Yoani Sánchez dio a conocer que un hombre con el rostro tapado le impidió la salida de su propia casa; sin embargo, en otra publicación mencionó que logró salir.

De acuerdo con su publicación de X, la periodista fue retenida el pasado domingo 15 de marzo en su domicilio por un hombre con el rostro tapado con lentes y un cubrebocas; además, revela que para este lunes 16 de marzo pudo retomar sus actividades con normalidad.

Hasta el momento se desconoce si la persona que retuvo a Yoani Sánchez era alguien perteneciente a la policía o del .

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Libertad de manifestación y cacerolazos

Durante sus publicaciones, la activista apeló a su derecho de , sobre todo porque es una ciudadana que informa y no cuenta con ningún proceso legal que le impida la salida de su domicilio, por lo cual lo tomó como una manera de vulnerar sus derechos y su propia libertad.

La periodista mencionó que la situación que están viviendo los cubanos es insostenible por el colapso energético, económico y la falta de libertad, “todo por un modelo político fallido que no permite la crítica de otros, lo que ha traído una tormenta perfecta de desastres”.

Por lo que sus vecinos y ciudadanos han salido a protestar con “cacerolazos”, es decir, que los ciudadanos salen a las calles tocando sus cazuelas como símbolo de protesta por “el hartazgo, la molestia y la rabia social”.

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Activista es retenida en su casa por un hombre encapuchado civil

Yoani Sánchez aseguró el domingo que un presunto policía vestido de civil le impide salir de su residencia en .

La acusación se produjo luego de una protesta en la ciudad de Morón, donde un grupo causó destrozos en la sede local del gobernante Partido Comunista, mientras la isla lidia con apagones y escasez de alimentos.

En un video que publicó en redes sociales, se puede ver cómo Sánchez encaró al hombre y declaró que estaba violando sus derechos. También afirmó que dos mujeres que no viven en su edificio merodeaban el lugar desde que llegó el agente.

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“Esto es en los bajos de mi edificio y me he encontrado a este ciudadano vestido de civil que no se ha identificado, que tiene la cara tapada, parece que tiene mucho miedo de que le vean su rostro y que asegura que no me va a dejar salir”, señaló Sánchez en el video.

“Yo soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no está juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción ni detención domiciliaria. Entonces, ¿por qué tú no me dejas salir?”, agregó.

Sánchez manifestó en enero que fue detenida por agentes con insignias del Departamento de seguridad del Estado de Cuba mientras se dirigía a una recepción en la residencia del jefe de misión de .

Con información de AP

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