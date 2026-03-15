El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados alista una legislación para lograr un entorno digital más seguro para la niñez mexicana, manteniendo al mismo tiempo el respeto a las libertades fundamentales y a la innovación tecnológica, aseguran.

La construcción del proyecto, propuesta del diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, incluye a la academia, motivo por el que se desarrolló el coloquio “La Protección de la Niñez en el Entorno Digital: Libertad, Responsabilidad y Regulación”, realizado en la Universidad Panamericana.

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El encuentro reunió a académicos, especialistas en tecnología, autoridades y estudiantes para analizar uno de los desafíos regulatorios más relevantes de la actualidad: cómo garantizar la seguridad de los menores en internet sin afectar principios fundamentales como la libertad de expresión, la innovación tecnológica y el carácter abierto de la red.

En el diálogo se abordaron temas como la tensión entre la protección de menores y la libertad de expresión en plataformas digitales, los desafíos regulatorios que plantea la arquitectura del ecosistema digital —incluyendo algoritmos y sistemas de recomendación—, así como los riesgos de una sobrerregulación que pudiera afectar la innovación tecnológica o generar incentivos de censura preventiva.

También se reflexionó sobre la necesidad de actualizar los marcos conceptuales del derecho constitucional frente a un entorno digital donde actores privados administran espacios en los que hoy ocurre una parte significativa del debate público.

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El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez subrayó que este tipo de ejercicios de diálogo abierto son fundamentales para construir una legislación responsable basada en evidencia y en la escucha de especialistas y jóvenes.

“La protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital es una prioridad que debe abordarse con responsabilidad. No se trata de limitar internet ni de regular contenidos, sino de generar mecanismos eficaces que garanticen un acceso más seguro para los menores”, señaló.

El panel contó con la participación de Guillermo Tenorio Cueto, Vicerrector Académico de la Universidad Panamericana y especialista en protección de datos personales y regulación del entorno digital; Eliana Pérez Gaffney, integrante del área de Public Policy de Meta; la diputada Elizabeth Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia; y Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa, quienes aportaron distintas perspectivas desde la academia, el sector tecnológico y la política pública.

Las reflexiones surgidas durante este coloquio servirán como insumo para la iniciativa que se presentará en los próximos días en la Cámara de Diputados.

Mario Delgado propone regulación de dispositivos móviles en las aulas

El pasado miércoles 4 de marzo, durante la inauguración del Foro Nacional “Más Allá de las Pantallas: Impacto de las tecnologías digitales en la educación y en la salud mental”, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, pidió abrir una discusión pública sobre la regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas y sus efectos en niños y adolescentes.

“El uso constante y no regulado de dispositivos puede deteriorar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar. Pero a ello, lo más grave y que vemos consecuencias todos los días como autoridades educativas, son los riesgos digitales como el ciberacoso, el grooming, el sexting, la exposición a contenidos inapropiados y la violencia digital que forman parte de la realidad que enfrentan las infancias y las juventudes”, declaró en el foro.

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jc / mahc