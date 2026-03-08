La Universidad Panamericana publica “La Cultura en la Panamericana”, un libro que muestra el acervo cultural que posee esta institución.

Se trata de una publicación coordinada por Maite Lot, investigadora de la misma universidad, donde se presenta el acervo arquitectónico, bibliográfico y artístico de la Panamericana.

Se busca ofrecer “una visión integral del legado cultural que la Universidad resguarda y proyecta hacia la sociedad”, se informa a la prensa.

“La Cultura en la Panamericana” se presentará al público el próximo 12 de marzo a las 18:30 horas. Una vez concluido el evento, a las 20 horas se inaugurará una exposición con piezas destacadas de su acervo.

La cita es en el auditorio de la universidad, ubicada en Augusto Rodin 460, col. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez.

melc