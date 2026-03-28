Más Información

EN VIVO: Arranca México vs Portugal; sigue aquí el minuto a minuto del partido amistoso

EN VIVO: Arranca México vs Portugal; sigue aquí el minuto a minuto del partido amistoso

Muere aficionado tras caer de palco del Estadio Banorte; estaba en estado de ebriedad

Muere aficionado tras caer de palco del Estadio Banorte; estaba en estado de ebriedad

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

Operativo Estadio Seguro: Caen tres presuntos revendedores de boletos para el partido México vs Portugal; ofrecían entradas a sobreprecio

Operativo Estadio Seguro: Caen tres presuntos revendedores de boletos para el partido México vs Portugal; ofrecían entradas a sobreprecio

Maduro llama a la paz desde prisión; asegura estar firme y sereno tras audiencia en EU

Maduro llama a la paz desde prisión; asegura estar firme y sereno tras audiencia en EU

Pemex destina 15 mdp para pescadores afectados por derrame de Petróleo en Veracruz; pobladores invitan a visitarlos en Semana Santa

Pemex destina 15 mdp para pescadores afectados por derrame de Petróleo en Veracruz; pobladores invitan a visitarlos en Semana Santa

Sheinbaum inaugura planta de frijol "Beatriz González Ortega" en Zacatecas; analiza ampliar programa de acopio

Sheinbaum inaugura planta de frijol "Beatriz González Ortega" en Zacatecas; analiza ampliar programa de acopio

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

Félix Salgado acusa de nepotismo a dirigente de Morena; señala "impedimento" para ser candidato a gubernatura de Guerrero

Félix Salgado acusa de nepotismo a dirigente de Morena; señala "impedimento" para ser candidato a gubernatura de Guerrero

"Mundial estará vergonzosamente iztapalapizado"; se lanzan contra Quadri tras comentario "clasista"

"Mundial estará vergonzosamente iztapalapizado"; se lanzan contra Quadri tras comentario "clasista"

"No kings, no war" en San Miguel de Allende; ciudadanos estadounidenses se manifiestan contra políticas Trump

"No kings, no war" en San Miguel de Allende; ciudadanos estadounidenses se manifiestan contra políticas Trump

El presidente derrocado de Venezuelay su esposa, la diputada Cilia Flores, llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado este sábado, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron capturados en en enero pasado.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario derrocado.

En el texto, aseguraron estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

Lee también

También agradecieron a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país.

Es la primera publicación firmada por Maduro y Flores publicada en redes sociales desde su captura el pasado 3 de enero, durante el ataque militar de en Caracas.

Hasta ahora, el hijo del mandatario depuesto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había divulgado mensajes de oración de su padre y había asegurado que estaba "muy bien" y con "mucho ánimo".

El mensaje de este sábado se publica dos días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Lee también

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos,, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT: guía 2026 para saber si tienes saldo a favor, cuándo lo depositan y cuál es el máximo de devolución. Foto: Adobe / SAT

SAT: guía 2026 para saber si tienes saldo a favor, cuándo lo depositan y cuál es el máximo de devolución

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta. Foto: Canva

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta

Pago de pensiones abril 2026: fechas CONFIRMADAS del IMSS, ISSSTE y Bienestar más montos. Foto: Especial

¿Cuándo pagan en abril 2026? Calendario oficial de pensiones IMSS, ISSSTE y Bienestar

Visa H-2B. Foto: iStock

Estados Unidos tiene más de 64,000 visas disponibles para trabajar legalmente sin título universitario

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Pasaporte mexicano: ¿Cómo cancelar tu cita o reprogramar cita? Sigue este paso a paso