El gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según anunciaron este sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en visita oficial a Washington.

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El encargado de Negocios de Venezuela para EU, Félix Plasencia, aseguró en una publicación en la plataforma X que su gobierno "recuperó" los edificios consulares venezolanos y que estos serán "rehabilitados" para ponerlos al servicio de "todos los venezolanos".

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