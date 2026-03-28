Más Información
Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de crudo
Sheinbaum rechaza confrontación con Trump sobre el nombre del Golfo de México; presidente de EU imitó llamada telefónica
Video. Llegan a Cuba los veleros que salieron de México y desaparecieron en el camino; llevan ayuda humanitaria a la isla
Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar
Senado aprueba reforma contra acoso laboral hacia mujeres; busca erradicar discriminación, abuso de poder y hostigamiento
Félix Salgado acusa de nepotismo a dirigente de Morena; señala "impedimento" para ser candidato a gubernatura de Guerrero
Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión
Karla Estrella cuestiona perfil de Rubén Lara en Comité evaluador de consejeros del INE; la sancionó por caso "dato protegido"
La Policía Nacional de España localizó este sábado en dos naves enlazadas entre sí un posible narcotúnel utilizado para pasar droga de Marruecos a Ceuta, ciudad española ubicada en el norte del continente africano.
Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la policía realizaron desde ayer una operación antidrogas que se ha saldado con la detención de 16 personas, según adelantó el diario local "El Faro de Ceuta" y confirmaron a EFE fuentes policiales.
En el marco de esta investigación los agentes accedieron a una nave industrial situada en el Polígono del Tarajal próximo a la frontera con Marruecos donde se localizó una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para el traslado de droga.
Lee también Metanfetamina de México disfrazada de aceite de coco es incautada en España, arrestan a operador clave “el Notario”
Los agentes de la Udyco solicitaron el apoyo de Bomberos para intervenir en la zona y los agentes están trabajando para verificar en qué punto termina y si lo hace en el lado marroquí.
Se trata de una estructura similar al narcotúnel hallado por la Guardia Civil hace un año, unos metros más adelante que estas dos naves entrelazadas.
Para los trabajos llevados a cabo este sábado, la Policía Nacional se ha ayudado de un dron que ha volado en varias ocasiones haciendo batidas tanto por la parte superior de las naves como hacia Marruecos.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]